الرئيس تبون: العلاقات بين الجزائر وقطر مثالية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن العلاقات بين الجزائر وقطر مثالية. مشيرا إلى أن قيادة البلدين تسعى إلى الإرتقاء بها إلى أحسن المستويات.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، “العلاقات بين البلدين مثالية، ففي المجال السياسي نسجل تقارب الآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي، تعمل قيادتا البلدين على الإرتقاء به إلى أحسن المستويات، تحقيقا لمنفعة الشعبين الشقيقين”.

وأوضح الرئيس تبون، أن هناك مشاريع ضخمة تم تجسيدها. كما أن هناك مشاريع أخرى في طور الإنجاز. والبعض الآخر على وشك الانطلاق. وهذا ما أثبتته تجربة التعاون التي كانت نتائجها إيجابية جدا. مضيفا أنه يحرص كل الحرص على مواصلة العمل سويا لتحقيق زيادة في الإستثمارات على المديين القريب والمتوسط”.

وأشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أن الجزائر وقطر تتقاسمان نفس الموقف. مضيفا “الحقيقة أن كل الاجتهادات التي تصب في صالح الشعوب العربية مهما كان مستوى النتائج المحققة في الميدان، هي محل إشادة. وتعتبر إنطلاقة لتشجيع وتعزيز هذه الروح التضامنية التي لا يمكن أن تغيب لسبب أو لآخر. لأننا في آخر المطاف نتقاسم الكثير من التحديات. ونقدر كثيرا الجهود القطرية التي ما فتئت تحاول إيجاد أرضية مشتركة تجاه الكثير من هذه القضايا”.

كما وجّه الرئيس تبون، التحية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على كل الجهود التي بذلها للارتقاء بالعلاقات القطرية الجزائرية. مضيقا بالقول :”نحن فخورون في الجزائر بهذه العلاقات المثالية التي تربط البلدين الشقيقين”.

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