الرئيس تبون: الغاز الصخري قد يكون حلا بديلا ولكن..!

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الرئيس تبون: الغاز الصخري قد يكون حلا بديلا ولكن..!
بقلم نويس عبد الجلال

أكّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ قضية إستغلال الغاز الصّخري في الجزائر قضية تبقى مفتوحة على كل الإحتمالات.

ولدى استقبال الرئيس تبون مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، أوضح الرئيس أن استغلاله لن يشكل خطرا على المواطنين.

أين استشهد بتجارب بعض الدول على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية في استغلال هذا الغاز.

مشيرا في ذات السياق، أنّه هناك أيادي بالغت في تخويف وتغليط الجزائريين، خاصة سكان عين صالح في استغلال هذه الثروة التي تعتبر ثاني احتياطي في العالم.

وكشف رئيس الجمهورية المنتخب، أنّ سياسة الغاز الصخري بالصحراء الجزائرية أنّ أول بوادر انطلاقها كانت خاطئة، ما خلّف رد فعل سلبي من المواطنين.

وأعرب تبون، أنّ استغلال الغاز الصخري قضية متشعبة لكن الإستثمار فيه أفضل من الاستدانة من الخارج، مشيرا

إلى أنّها ثروة مدفونة في باطن أرض الجزائر.

كما لمح على استغلال هذه الثروة الباطنية، مشيرا إلى أنّه لا يجب أن نحرم أنفسنا منها، خاصة في الظرف الإقتصادي التي تعيشه البلاد.

كما أكّد أنّ الباب يبقى مع مفتوح مع كل الجزائريين للنقاش حول استغلال مادة الغاز الصخري.

كما أعرب الرئيس تبون، أنّه سيضطر لإستغلال هذه المادة من أجل إنقاذ البلاد من السقوط أو دخولها في أزمة إقتصادية.


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