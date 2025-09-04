الرئيس تبون: القارة الإفريقية ليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية 

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن القارة الإفريقية ليست حقل تجارب للأسلحة الأجنبية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. أن الجزائر تهدف من خلال الطبعة الرابعة أن تجعلها منطلقا جديدا وعهدا متجددا من خلال وضع ايادينا بأيدي بعضنا البعض. ونسير فيه بخطى ثابتة نحو افريقيا قوية متضامنة مزدهرة.. إفريقيا تصنع غذاءها بذاتها وتستثمر وتستمر وتنتزع مكانتها عن جدارة واستحقاق في عالم اليوم والغد على حد سواء.

وأوضح الرئيس تبون، في سيتاق ذي صلة، “نحن نناظل من أجل تنمية إفريقية حقيقية.. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية.. إفريقيا محتاجة للتنمية ومن أراد أن يوقف الهجرة غير الشرعية يساعد بتنمية بلدان افريقيا واعطاء فرص العمل للشباب الإفريقي. وتصليح الأوضاع الحالية التي تظهر إجحاف العالم في حق افريقيا.