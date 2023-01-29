الرئيس تبون: “القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن القضية الفلسطينية ستبقى القصية المركزية لكل الدول الإسلامية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لحشد مزيد من الدعم المالي والسياسي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء لما يتعرض له من الكيان الصهيوني.

وفي رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قرأها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، جدد الرئيس تبون تمسك الجزائر وإلتزامها بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها الرامية إلى ضمات تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة .

وأضاف رئيس الجمهورية بـان الجزائر ستعمل مع الأشقاء في العالم الإسلامي ومع كل الدول المناصرة للحق والحرية في العالم على تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.

وختم الرئيس قائلا: في الوقت الذي أجدد فيه التهاني للإخوة الأشقاء الفلسطينيين على التوافق حول “إعلان الجزائر التاريخي” للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، أدعو إتحادكم الموقر إلى مرافقة الإخوة الفلسطينيين نحو استكمال هذا المشروع الوطني وتنفيذ الإستحقاقات الوطنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة .”