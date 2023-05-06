الرئيس تبون.. المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة.

كما أشار رئيس الجمهورية، في لقائه مع ممثلي الإعلام إلى أن “الفلاحة علم وليست تقاليد”.

مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء

وبخصوص حرية الصحافة قال رئيس الجمهورية “مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء”. كما أكد الرئيس تبون “أن الجزائر مستعدة لوضع جميع الإمكانيات لتطوير الصحافة شريطة وجود تنظيم نقابي شامل.”

وخلال اللقاء إعتبر رئيس الجمهورية أن تصنيف حرية الصحافة في الجزائر دوليا. لا بد أن يعود إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وبخصوص منظمة مراسلون بلا حدود قال الرئيس تبون ان هذه المنظمة لا ترقى إلى الحجم الدولي. الذي يخوّلها تقييم وضعية الحريات والصحافة في الجزائر.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الزخم في عدد الجرائد الموجودة في الجزائر لا يوجد إلا في الدول المتطورة.

كما كشف الرئيس تبون أن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات.

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