الرئيس تبون.. المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة.
كما أشار رئيس الجمهورية، في لقائه مع ممثلي الإعلام إلى أن “الفلاحة علم وليست تقاليد”.
مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء
وبخصوص حرية الصحافة قال رئيس الجمهورية “مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء”. كما أكد الرئيس تبون “أن الجزائر مستعدة لوضع جميع الإمكانيات لتطوير الصحافة شريطة وجود تنظيم نقابي شامل.”
وخلال اللقاء إعتبر رئيس الجمهورية أن تصنيف حرية الصحافة في الجزائر دوليا. لا بد أن يعود إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وبخصوص منظمة مراسلون بلا حدود قال الرئيس تبون ان هذه المنظمة لا ترقى إلى الحجم الدولي. الذي يخوّلها تقييم وضعية الحريات والصحافة في الجزائر.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الزخم في عدد الجرائد الموجودة في الجزائر لا يوجد إلا في الدول المتطورة.
كما كشف الرئيس تبون أن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات.
سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها، مؤكدا بأن موقف الجزائر من سوريا “لم يتغير أبدا”.
وذكر الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بالمساعدة التي قدمتها الجزائر لهذا البلد الشقيق عقب تعرضه لزلزال مدمر في فيفري المنصرم, مبرزا أن هذه المساعدة كانت “هبة من القلب، غير خاضعة لأي حسابات سياسية”.
وأضاف رئيس الجمهورية :”فيه نظام دولي يفرض فيه القوي على الضعيف ونتمنى أنت تتغير الأمور “، معربا عن أمله في أن “تتغير الرؤية العربية” وأن يلتئم الصف العربي ويصبح قوة.