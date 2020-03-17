الرئيس تبون: المتابعة القضائية لمحتكري المواد الغدائية ومروجي الأكاذيب

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان القضاء على وباء كورونا مسؤولية الجميع ويتطلب تجند الكل في مواجهته.

وقال الرئيس تبون في خطابه للأمة اليوم ان الدولة مهما فعلت، ومهما جندت من الوسائل والطاقات، فلن تستطيع وحدها القضاء على هذا الوباء العالمي في الجزائر.

واكد الرئيس أن على المواطن القيام بواجبه في الحفاظ على نفسه، والالتزام الصارم بشروط النظافة وبإجراءات الوقاية.

في حين كشف الرئيس تبون أن الوزارات بمعية اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول، ستظل جهودها محدودة ما لم بيد المواطنون والمواطنات المزيد من التضامن والانضباط.

واشار رئيس الجمهورية ان على المواطن التبليغ عن حالات الإصابة حتى لا يتسبب عدم التبليغ في إيذاء أقاربه وذويه أو عابري السبيل في الشارع.

وفي ذات السياق قال الرئيس أن أجهزة الدولة في حالة يقظة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طارئ.

وقال الرئيس أنه لا داعي إلى المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية، ولا داعي لتصديق الأخبار المضللة والشائعات المغرضة.

وأمر رئيس الجمهورية بمتابعة المضاربين، والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة، وتقديمهم للعدالة.