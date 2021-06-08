الرئيس تبون: المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات

وصف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسيرات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن بـ “مجهولة الهوية” .

وفي حوار خص به قناة الجزيرة، أقال الرئيس تبون إن “المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات وهي بالمئات” فقط.”

وكشف رئيس الجمهورية في هذا الإطار، أن “خمسين ولاية جزائرية لا تشهد أية مسيرات في الفترة الأخيرة”.

هذا وإعتبر ذات المسؤول “إن الحراك الأصيل انتصر بفضل سلميته تحت حماية مصالح الأمن والجيش”.

كما أشار الرئيس الى ان العلاقة بين الرئاسة والجيش علاقة طبيعية، مؤكدا في الوقت نفسه أن “الجيش الجزائري مؤسسة دستورية تقدس دستور الدولة”.