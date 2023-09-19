الرئيس تبون: “النزاعات والأزمات في العالم بلغت مستوى غير مسبوق”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن النزاعات والأزمات في العالم بلغت مستوى غير مسبوق، شردت الملايين من الأشخاص وحولت العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهة وصدمات.

وأضاف الرئيس تبون “في هذه القاعة التي تتسع العالم بأسره نطمح إلى أن تترسخ في قناعتنا بأن الحوار والنقاش مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم التعايش والتضامن والمساواة بين الأمم.”

وذكر رئيس الجمهورية خلال الكلمة التي ألقاها في أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الجزائر ناضلت منذ نحو 50 سنة ومن هذا المنبر بالذات عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس بأن مجلس الأمن ضعف في أداء دوره امام الصراعات والأزمات خصوصا حفظ السلم والأمن والتسوية السلمية للنزاعات.”

وختم الرئيس تبون بالقول إلى أنه حان الوقت للتفكير في تعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء أسس متينة تفضي إلى المزيد من التعاون العالمي.