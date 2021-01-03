الرئيس تبون: النقطة السوداء في قطاع المالية لا تزال تتمثل في النظام البنكي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد،ان النقطة السوداء في قطاع المالية لا تزال تتمثل في النظام البنكي .

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية أكد أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يُعاد فيه النظر،

ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض.

كما أمر الرئيس تبون بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية.