الرئيس تبون: انتظروا سقوطنا أمام صندوق النقد الدولي عندما وظفنا الأساتذة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر لا زالت بخير بالرغم من المؤامرات الدنيئة التي تُحاك ضدها.

وقال الرئيس تبون في الكلمة التي ألقاها اليوم بنادي الصنوبر أمام غرفتي البرلمان “..تربصوا بنا وانتظروا سقوطنا أمام صندوق النقد الدولي عندما وظفنا الأساتذة. وأعفينا الرواتب الصغيرة من الضرائب.. ولا تزال الجزائر بخير”.

وأضاف الرئيس “..سنزيد من رفع القدرة الشرائية هذه العهدة بنسبة 53%، إذ نتوقع ارتفاع مداخيل الجزائر. من خلال الزيادة في عجلة الإنتاج..”.

وفي موضوع السكن قال الرئيس تبون إنّ أعداء الجزائر “..توقعوا انفجار الجزائر لسياستنا في السكن ثم لتضاؤل منسوب السدود، فأجابت الجزائر بتثبيت سياسة السكن. ومشاريع عملاقة في تحلية مياه البحر”.

واستطرد الرئيس “..من يقول تركنا الجزائر جنة، ليعلم أنه غداة الاستقلال 90 % من الشعب الجزائري كان أمّيا” .