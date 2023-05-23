الرئيس تبون: انعقاد القمة الثنائية الجزائرية-البرتغالية في السداسي الثاني من 2023

أعلن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية لشبونة, عن انعقاد القمة الثنائية الجزائرية- البرتغالية في السداسي الثاني من السنة الجارية, مؤكدا أنه اتفق مع نظيره البرتغالي على جعل 2023 “سنة محورية لبعث الاستحقاقات الثنائية الكبرى”.

وفي كلمة له خلال مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه رئيس جمهورية البرتغال, مارسيلو ريبيلو دي سوزا, بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد, قال الرئيس تبون إنه اتفق مع الرئيس دي سوزا على جعل 2023 “سنة محورية لبعث الاستحقاقات الثنائية الكبرى, لاسيما, القمة الثنائية المبرمجة في السداسي الثاني من سنة 2023 التي نحن بصدد التحضير لها, في إطار متابعة مخرجات مجموعة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي المنعقدة في الجزائر يومي 15 و 16 من شهر ماي”.

وفي هذا الإطار, أعرب رئيس الجمهورية عن قناعته “الأكيدة” بالآفاق “الواعدة التي يجب استغلالها لإرساء شراكة قوية”, مشيرا إلى أن هذه القناعة تم التركيز عليها خلال المحادثات “الثرية” التي جمعته مع الرئيس البرتغالي صبيحة اليوم الثلاثاء.

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