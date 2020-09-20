الرئيس تبون: بتعديل الدستور ستكون الدولة في خدمة الشعب حقيقة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون: بتعديل الدستور ستكون الدولة في خدمة الشعب حقيقة
بقلم مصطفى.ق

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انه بتعديل الدستور ستكون الدولة في خدمة الشعب حقيقة.

وخلال لقاء مع الصحفيين قال رئيس الجمهورية  ان الدولة لن تكون في خدمة مجموعة أو سيطرة أبوية.

قال رئيس الجمهورية، أن الدستور ”يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، مؤكدا في هذا السياق “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل ” أكثر أخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات تمارس سيطرة أبوية عليه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=889603

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com