الرئيس تبون: بتعديل الدستور ستكون الدولة في خدمة الشعب حقيقة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انه بتعديل الدستور ستكون الدولة في خدمة الشعب حقيقة.

وخلال لقاء مع الصحفيين قال رئيس الجمهورية ان الدولة لن تكون في خدمة مجموعة أو سيطرة أبوية.

قال رئيس الجمهورية، أن الدستور ”يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، مؤكدا في هذا السياق “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل ” أكثر أخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات تمارس سيطرة أبوية عليه”.