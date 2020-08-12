الرئيس تبون: بعض المسؤولين “يخدموا غير قدام الكاميرا”.. السينما والكوميديا انتهت

بخطاب شديد اللهجة، أعاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عمل بعض المسؤولين الذين يكتفون بالعمل أمام الكاميرا فقط.

وقال الرئيس تبون خلال اشرافه على افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة، اليوم الاربعاء “لم أفهم كيف نحن اليوم في 2020، بعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة، نصل اليوم الى مناظر بشعة، يأتي مسؤول ويقف أمام الكاميرا، لتدشين عداد ماء في مناطق الظل، حتى يبدوا وكأنه يطبق التعليمات، بمجرد اختفاء الكاميرا ينزعون العداد ويذهبون الى بيوتهم”.

وأضاف رئيس الجمهورية “كنت أظن أن هذه التصرفات السينما والكوميديا انتهت، المواطن واع بكل شيئ، نحن نعمل من أجل جزائر جديدة وهؤلاء بتصرفاتهم يثبثون عكس ذلك”.