الرئيس تبون: بلادنا تحتاج إلى تفجير الطاقات لتشييد جزائر قوية وعادلة بمؤسسات ديمقراطية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن احتفالنا في هذه السنة بيوم المجاهد يزيد الاحساس بعبئ المسؤولية الملقاة على عاتق كل وطني صادق ينبض قلبه بحب الوطن.

وقال الرئيس في كلمة ألقاها وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد ببرج بوعريريج، أن بلادنا تمر بظروف استثنائية داخليا واقليميا وتحتاج الى رص الجبهة الداخلية وتفجير الطاقات الخلاقة لانجاز مشروع التغيير الجذري الشامل المتمثل في تشييد جزائر قوية وعادلة بمؤسسات ديمقراطية يتنافس فيها الجميع على قاعدة الكفاءة والتفاني في خدمة الصالح العام ونكران الذات.