الرئيس تبون تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم، بطلب من هذا الأخير. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وعقب الاستقبال، صرح رئيس حركة مجتمع السلم أن اللقاء كان فرصة للحوار والتشاور المسؤول حول مختلف القضايا الوطنية والاقليمية والتحولات الدولية، وكذا تطورات القضية المركزية الفلسطينية.

وأوضح حساني، أن النقاش تركز حول دعم الموقف الوطني من القضية المركزية، وبحث سبل استمرار الدعم الدبلوماسي والسياسي الجزائري للقضية الفلسطينية، وخاصة عبر العضوية غير الدائمة للجزائر في مجلس الأمن الدولي، والاضطلاع بأدوارها وفق ثقلها الاستراتيجي.

كما كان اللقاء فرصة أيضا لتناول الوضع في منطقة الساحل والجوار الافريقي، وما يمثله من بعد ضِمن الأمن القومي للبلاد. وكانت القضايا الاقتصادية والاجتماعية الوطنية محورا مهما للنقاش المساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والسكينة الاجتماعية بما يجعل الجزائر قوية ونامية ومزدهرة. يضيف ذات المتحدث.