الرئيس تبون: تخفيف إجراءات الحجر الصحي  مطلب شعبي ولا نقلد أي دولة

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الجمعة ان الجزائر لا تقلد أي دولة وما يقوله علماؤنا يتم تطبيقه.

خلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، الخميس، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية “حاولنا الموازنة بين الحجر وحماية الاقتصاد”

وردّ رئيس الجمهورية، خلال المقابلة، أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي مطلب شعبي وكان والحكومة لبت طلبات الإتحاديات التجار وإذا الزم الامر غلق كل شيئ.

واكد الرئيس تبون “نفضل حياة المواطن على الإقتصاد وهي اولى من كل شيئ”.

كما ان المشكل ليس في تخفيف الحجر أوفتح بعض المتاجر بل في تصرفات بعض المواطنين