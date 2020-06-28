الرئيس تبون: تشديد العقوبات على كل المخالفین لإجراءات الوقاية أفرادا أوجماعات

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر التحاضر المرئي عن بعد بعدة قرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع امر الرئيس تبون أمر بتشديد العقوبات على كل المخالفین لإجراءات الوقاية أفرادا أوجماعات

كما أمر الرئيس تبون من الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها في الأيام القادمة للحدّ من تفشي الوباء لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.

وامر الرئيس تبون بتعزيز الرقابة الوبائیة والرقابة الیومیة لسیر المستشفیات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، وكذا وضع الاحصائیات عن الاصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معھا بواقعیة أكبر.

من جهة أخرى ذكر الرئيس بأن مكافحة الجائحة ھي مسؤولیة الجمیع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنیا وأفرادا على امتداد التراب.

وفي ذات السياق أمر الرئيس تبون بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنا ھذا البلاء.

في حين إقترح وزير الصحة بالإبقاء على كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.

وتأسف الرئيس تبون الرئیس على تصرفات بعض المواطنین الذين يريدون إيھام غیرھم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سیاسیة.

هذا وقدم وزير الصحةشروحات حول تطور الوضعیة الصحیة في البلاد من كل جوانبھا، في سیاق التفاقم العالمي لتفشي ھذه الجائحة.

وأشار الوزير ان تزايد الإصابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العاشر من الشھر الجاري، إلى اعتماد استراتیجیة جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفیض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام.

وتحديد الحالات الواجب استشفاؤھا في المرحلة الثانیة حسب درجة تعقدھا وخطورتھا، وإخضاع الحالات الأخرى غیر المصحوبة بأعراض مرضیة للمتابعة الطبیة خارج المستشفى.

كما سمحت الإجراءات الجديدة، بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشھر الجاري، لیصبح عددھا الإجمالي 13395 سرير.

إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجیة، بتوفیر المزيد من أجھزة الكشف والوقاية، حیث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخیص بتقنیة PCR ،وجھازين للكشف بذات التقنیة بسعة ألفي اختبار للجھاز الواحد في الیوم.

ومن المنتظر أن يتم إستیراد 20 ملیون كمامة جراحیة، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصصة لأعوان الصحة العاملین في مصالح COVID .

وتضاف ھذه المستلزمات الطبیة إلى الكمیات الكافیة من الأدوية المخصصة لعلاج المصابین بھذا الوباء، علما أن المخزون من ھذه الأدوية تضاعف عدة مرات.