الرئيس تبون: تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة تقوم على افتراءات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات.

وقال الرئيس في هذا الصدد، أن التركيز على الجزائر بأنه ليس بلد الحريات لا في الصحافة ولا غير ذلك هو افتراء على الجزائر.

وأضاف ذات المتحدث: “الجزائر لديها ثقة في ابناءها، اغلبهم، ولا نقول الكل، ثانيا، لما نرى الزخم الجرائد المكتوبة الموجودة في الجزائر لا توجد في مكان اخر ما عدا الدول الراقية”.

وأكد الرئيس تبون: “ان التصنيف الذي يجب ان نخضع اليه ونأخذه بالحسبان هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها، اما تصنيفات اخرى، فهي تخضع الى الجهات التي خلقت بعض المؤسسات التي تعطي انفسها حجم دولي، وتقوم بتسييرها وتوجيهها”.

وجاءت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، على هامش لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية اين اشرف، امس الأربهاء ، على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات.