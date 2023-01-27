الرئيس تبون: تعميم إستعمال الوسائل الإلكترونية بجميع القطاعات ذات صلة بالإستثمار والتجارة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة العمل على تعميم إستعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى. والإدارات والهيئات التي لها صلة بالإستثمار والتجارة.

وأشار رئيس الجمهورية في رسالة قرأها عنه نيابة بوعلام بوعلام مستشار الرئيس للشؤون القانونية والقضائية. بمناسبة أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الإستثمار وتسوية النزاعات”، أنه وفي إطار عصرنة العدالة تم الشروع في التقاضي الإلكتروني في كل المواد سواء مدنية أو تجارية.

كما دعا الرئيس تبون، وزارة العدل إلى المضي قدما في اتخاذ كل الإجراءات والمساعي لتجسيد العملية في أقرب الاجال الممكنة. ولطمأنة المستثمرين تم تعزيز حق الإطلاع والإعلام والشفافية. من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على أهم النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال التجارة والإستثمار. للأعمال والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا في مجال المنازعات المتعلقة بها.

كما طالب الرئيس تبون من الحكومة العمل على تعميم إستعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى والإدارات والهيئات وفي جميع القطاعات التي لها صلة بالإستثمار والتجارة. لتسهيل الحياة اليومية للمواطن. وهو مايستفيد به المستثمرون لامكانهم بانجتاز معاملاهم في اقصر الاجال وبايسر الطرق وبكل شفافية

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