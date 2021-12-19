الرئيس تبون: تغيير أنظمة سير الجامعات يكون مع بداية الموسم الجامعي وليس خلاله

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات، مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله. وذلك حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.

وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى تعليمات وتوجيهات فيما يخص القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي تمثلت فيما يلي:

–تنظيم أنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية.

– الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي.

– التشديد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور.