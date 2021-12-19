الرئيس تبون: تغيير أنظمة سير الجامعات يكون مع بداية الموسم الجامعي وليس خلاله
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات، مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله. وذلك حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى تعليمات وتوجيهات فيما يخص القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي تمثلت فيما يلي:
–تنظيم أنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية.
– الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي.
– التشديد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور.
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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الخميس الماضي إلى أرض الوطن قادما من تونس بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.
وأدّى الرئيس تبون زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. اين وقع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.
وخلال الزيارة أسدى الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق لعبد المجيد تبون.
كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ممثلين عن الجـاليـة الوطنية المقيـمـة بتـونس.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إن الدولة تعمل على إدماج الكفاءات من أبنـاء الجـاليـة فـي الحركيـة الإقتـصادية.
كما كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد. واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.
بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.
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