الرئيس تبون: تغيير العملة ليس حلا مثاليا ويجب حل مشكل الاقتصاد الموازي بالحوار

اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون، ان تغيير العملة ليس حلا مثاليا، ويجب حل مشكل الإقتصاد الموازي بالحوار.

مضيفا بأن الدولة الجزائرية تسعى لحل مشكل الاقتصاد الموازي والأموال خارج دورة الاقتصاد بطريقة سرية.

وتابع الرئيس تبون أن الإستيراد قتل الانتاج الوطني، ويجب أن يكون مكملا وليس قاعدة، مؤكدا بأن الإقتصاد الجزائري لا يشبه البتة الاقتصاد الفرنسي، معتقدا أنه يجب على الجزائر الإستعانة بتجربة الإيطاليين.

وفي سياق أخر، اكد نفس المتحدث أن العالم تغير، والبنوك الجزائرية ما زالت تشتغل مثلما كانت عليه منذ 15 سنة.