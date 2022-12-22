الرئيس تبون: “تقييم ما مضى من عهدتي يكون للمواطن”

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن عدم رضاه بما تحقق بعد مرور 3 سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون:” لأول مرة في التقاليد الإنتخابية، كانت إلتزاماتنا ال54 مكتوبة.”

وبشأن تقييم ما تم تحقيقه بعد 3 سنوات، أوضح رئيس الجمهورية، بأن تقييم ما مضى من عهدته يكون للمواطن، مؤكدا أنه التزم بوعود مكتوبة حتى يتابعها المواطن.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذات صلة، بأنه غير راضي 100 بالمائة بما تحقق لحد الآن، مشيرا إلى إمكانية تحقيق أكثر خلال سنة 2023، معتبرا إياها بسنة التكريس والوصول إلى مبتغى الجزائر الجديدة.