الرئيس تبون: تلبية المطالب المهنية والإجتماعية لـ”الجيش الأبيض”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم تلبية المطالب المهنية والاجتماعية لـ “الجيش الأبيض”

وخلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو أمس الأربعاء، نوّه الرئيس بمجهودات “الجيش الأبيض” من الطواقم الطبية وشبه الطبية. مؤكدا أنّ المطالب المهنية والإجتماعية لهذا السلك سيتم تلبيتها.

وتوجّه رئيس الجمهورية بتحية إكبار وتقدير للمسؤولين الذين أقرّوا، غداة الإستقلال. مبدأ مجانية التعليم والعلاج. مؤكّدا أنّ الجزائر تمكّنت من القضاء على كل الأمراض والأوبئة التي تعاني منها الدول المتخلفة.