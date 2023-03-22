الرئيس تبون.. تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر معها أحب من أحب وكره من كره

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار لـ” الجزيرة”، إن تونس تتعرض لمؤامرة. مؤكدا وقوف الجزائر إلى جانبها.

كما جاء في تصريح الرئيس تبون، لـ”الجزيرة”، “تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر تقف معها أحب من أحب وكره من كره”.

للإشارة، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، حوار مع الجزيرة، تطرق من خلاله إلى عدة مواضيع. على غرار القضية الفلسطينية، والمغرب، وزيارته المرتقبة شهر ماس إلى روسيا. بالإضافة إلى استعداد الجزائر لدور الوساطة في القضية الأوكرانية الروسية.

قيس سعيّد يدعو لوقف “مؤامرة” تدفق المهاجرين على تونس

في حين، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على بلده. واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في البلاد.

كما قال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص لمناقشة هذه القضية “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية”. “هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

وأضاف أن تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين” يؤدّي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنه مجرم قانونا”.

كما أشار إلى “مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”. داعيا إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.