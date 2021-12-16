الرئيس تبون: تونس هي إمتداد للجزائر.. ولن نكرّس التفرقة العربية

أكد كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء بتونس. حرصهما على تمتين العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التونسي، على هامش زيارته لتونس، أن الجزائر زوتونس حريصين على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل الوصول إلى إندماج إقتصادي وآفاق وحدوية وموحدة ومشتركة. لتمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الجمهورية، أن هذا الحرص ينبثق عن “إرادة متقاسمة ويترجم التوجه الإستراتيجي الذي نطمح إلى أن يقوم على الإستغلال الأمثل لمقومات التقارب الإنسانية والتاريخية والثقافية”.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أنه تم الإتفاق مع الرئيس التونسي على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد. بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية للمراحل القادمة من عملنا المشترك.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره لنظيره التونسي على “حفاوة الاستقبال وتغيير بروتوكول الدولة التونسية في استقبال الرؤساء” من أجل استقباله. مجددا التعبير عن سعادته لتواجده في تونس بالتزامن مع احتفال الشعب التونسي بعيد الثورة. حيث توجه إلى نظيره قيس سعيد والشعب التونسي بأحر التهاني وأطيب التمنيات.

وبشأن التعاون الإقتصادي بين البلدين، جدّد رئيس الجمهورية العزم من أجل السير نحو تكامل إقتصادي يجعل الشعبين يعيشان في رفاه. مشيرا إلى أن “تونس هي إمتداد للجزائر. كما أن الجزائر امتداد لتونس”. وأضاف أن هناك سند من الجزائر للشقيقة تونس ومساعدة كاملة وشاملة حسب قدرات الجزائر”. و”الجزائر لن تبخل على الشقيقة تونس بأي شيء”.

الرئيس تبون: الجزائر لن تكرس التفرقة العربية وتريد قمة عربية جامعة وشاملة

من جهته أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسعى إلى عقد قمة عربية جامعة وشاملة وأنها “لن تكرس التفرقة العربية”.

وقال رئيس الجمهورية، أنه تطرق مع نظيره التونسي إلى العديد من القضايا الراهنة والملفات ذات الاهتمام المشترك. من بينها العمل العربي المشترك. حيث أن الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية المقبلة. مشددا على أن هذه القمة “نريدها جامعة وشاملة والجزائر لن تكرس التفرقة العربية”.

ولدى تطرقه إلى بعض النزاعات بين الدول الشقيقة، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تسهم قمة الجزائر في تحقيق “الوئام” والتقريب بين هذه الدول. مشيرا إلى أن معرفته بما يجري في العالم العربي تجعله يتفاءل. على اعتبار أنه “لا توجد خلافات كبيرة بين الدول العربية. إلا ما يتعلق بعدم قبول سياسة داخلية لدولة ما من طرف دولة أخرى وهو ما تعتبره الجزائر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول”.

وأوضح بهذا الصدد، أنه “لا يحق لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”. داعيا الدول العربية إلى أن تبني علاقاتها “على هذا الأساس”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لأن “دولا عربية أقامت أفراحا حين انقسمت دول عربية أخرى” وتساءل إن كان هذا مقبولا، مضيفا بالقول: “على كل العرب أن يعتبروا بمقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض لأن أغلب الدول مبرمجة للتقسيم وينبغي التكاتف والتآزر لمواجهة ذلك”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن القمة المقبلة ستحاول “توحيد الرؤى حول القضايا الدولية خارج العالم العربي”.