الرئيس تبون.. جيشنا لن يذهب للخارج إلا لإحلال السلم وبموافقة البرلمان

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ الجزائر بلد مسالم ولا يتدخل في النزاعات الخارجية ولا في الشؤون الداخلية للدول.

وخلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع جريدة “لوبينيون” الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية أن المادة التي جاءت في مشروع قانون تعديل الدستور و التي تخص مشاركة الجيش الجزائري في الخارج ستتبعها شروط لتطبيقها.

وأكد الرئيس على أن الجيش الجزائري لن يشارك في عمليات في الخارج إلا لإحلال السلم وفي إطار منظم تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الافريقية أو الرابطة العربية، كما أن هذا الاجراء لن يتم إلا بموافقة البرلمان الجزائري وممثلي الشعب.