الرئيس تبون: حراك الشعب أعاد الحياة إلى الأمة بعد الإنحراف

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الاحتفال بعيد الإستقلال، يعود لأول مرة منذ عقود إلى هذا المكان “قصر الشعب”، في مناسبة تاريخية فاصلة في حياة الأمة، بعد الإنحراف الذي أدى إلى إنتفاض الشعب في حراكه المبارك بكل مكوناته، من أجل التغيير الجذري بمعية جيشه الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير.

وأضاف الرئيس في كلمته التي ألقاها على هامش حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة اليوم الخميس بقصر الشعب، أن ما تعيشه الأمة اليوم، هو عبارة عن صورة، للتلاحم بين الجيش والشعب وانصهارهما في بوتقة واحدة.

وأورد الرئيس تبون: “يطيب لي أن أجدد تقدير الأمة بأسرها للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، نظير تضحياته الدائمة والمتواصلة لحماية الوطن”.