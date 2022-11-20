الرئيس تبون: “حفل افتتاح مونديال قطر كان في مستوى عالمي”

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدولة قطر، مبديا فخره بتنظيمها العالمي والمحكم لحفل افتتاح كأس العالم 2022.

وصرح الرئيس تبون، لقناة “بين سبورت”: “نفتخر كثيرا لبلوغ دولة عربية شقيقة لهذا المستوى من التنظيم في كأس العالم الذي كان احتكار على بعض الدول الأخرى”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “فخورين أن حفل الافتتاح كان في مستوى دولي رغم ما كان يقال هنا وهناك”.

وجاءت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، عقب حضوره حفل افتتاح مونديال قطر 2022، بملعب “البيت”.