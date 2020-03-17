الرئيس تبون: حماية المواطن قبل حماية الحريات والحقوق

أكد الرئيس تبون أن الدولة واعية وقوية بحساسية الظرف،بل إنها بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق،بقدر ما هي حريصة على حماية المواطنين.

لقد وعدتكم بالصراحة والحقيقة، احمد الله على وجود المخلصين في الدولة و الذين هم حريصون على الإبقاء على انتشار الوباء في الدرجة الثالثة، ويمكننا استغلال ما لم تستغله الدولة.

كل أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى

لدينا 15 مليون و500 ألف من كل الاقنعة، ويجري استيراد 45 مليون الف، 6 آلاف آدات فحص، 15 الف بصدد الاستيراد.

ولا يمكن للدولة أن تحمي المواطن ما لم بقوم المواطن بحماية نفسه بالتقيد بالجزاءات التي تفرضها وزارة الصحة.

واضاف الرئيس تبون أن الوضع الراهن تحت السيطرة وكل أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى.