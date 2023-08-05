الرئيس تبون حول إنقلاب النيجر: مستعدون لتقديم المساعدة

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، لأزمة النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس تبون في هذا الخصوص: “يجب العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر. وندعو لحل سلمي للأزمة في هذا البلد. ونحن مستعدون لتقديم المساعدة في حال طلبوا منا ذلك”.

هذا وسيتم بث اللقاء الإعلامي الدوري للرئيس تبون، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، اليوم السبت، إبتداء من الساعة التاسعة مساءً.

وتطرق رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى ملفات وقضايا ذات الشأن الوطني. كما تطرق إلى ملفات وقضايا ذات الشأن الدولي.