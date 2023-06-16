الرئيس تبون: خراب الإقتصاد سببه تسييس القرار الإقتصادي

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من جوانب الأزمات الراهنة. من خلال توفير تصدير وتوفير الحبوب ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية”.

وقال الرئيس تبون في منتدى سانت بطرسبرغ العالمي: “أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا. وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف. لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب”.

وقال الرئيس تبون “أتفق مع الرئيس بوتين فيما يخص العمل الاقتصادي، خراب الاقتصاد يأتي لما يتسيس القرار الاقتصادي. يجب عزل السياسة عن الاقتصاد”.

من جانبه رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إن جميع قرارات “أوبك+” لخفض الإنتاج غير مسيّسة. ولا تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لكن فقط بالجدوى الاقتصادية واستقرار السوق”.

وأضاف الرئيس الروسي بوتين حول العقوبات “أولئك الذين يحاولون تقييد أو المعاقبة أو الحد من وصول شيء ما. بشكل مصطنع يعانون أولا وقبل كل شيء من هذا التقييد، فإن العقوبات لا تعيق تطورنا”.