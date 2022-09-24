الرئيس تبون: دخلنا في مرحلة رفع قيمة الدينار والبنك العالمي اعترف بذلك

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن البنك العالمي اعترف بوجود مؤشرات ايجابية لرفع قيمة الدينار الجزائري.

وأضاف الرئيس تبون على هامش اشرافه على افتتاح شغال لقاء الحكومة بالولاة، بأن الجزائر بدأت في مرحلة رفع الدينار .

وهو الأمر الذي وعدت به الدولة في مرحلة من المراحل، لكن يبقى المشوار طويل لكي يتم اصلاح الكارثة الاقتصادية والمالية التي كانت من قبل.خصوصا ان العملة كانت تسحب بدون مقابل وهو الأمر الذي خلق تضخم كبير.

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ودائما مع الشق الإقتصادي، افصح الرئيس عبد المجيد تبون عن تحقيق الجزائر لنتائج ايجابية في النمو الإقتصادي حيث صرنا لأول مرة نصدر خارج قطاع المحروقات.

وذلك بقيمة قدرت بـ 5 ملايير دولار خلال هذه السنة كما تم التخطيط له من قبل. كما أن الحديد والصلب والمطاط الجزائري يصدر الى دول عظمى يضيف الرئيس تبون.