الرئيس تبون: دول أوروبية لم تعجبها علاقاتنا التاريخية مع إيطاليا
بقلم خالد زوبيري
تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية عن العلاقات الجزائرية الإيطالية.
وقال الرئيس تبون في هذا الخصوص:” علاقاتنا مع إيطاليا تاريخية ولم يسبق أن رأينا منها ضررا أو شرا.”
وأضاف رئيس الجمهورية:”في العشرية السوداء الكل أدار ظهره لنا إلا إيطاليا التي نملك معها اتفاقيات شراكة”.
وختم الرئيس قائلا: “الجزائر حرة في قراراتها وعلاقاتها الخارجية، وعلاقتنا بإيطاليا لم تعجب بعض الدول الأوروبية”.
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