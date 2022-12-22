الرئيس تبون: رسمنا حوالي 62000 أستاذ وخريجي المدارس العليا منصبهم مضمون

طمأن الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خريجي المدارس العليا حول توفير مناصب الشغل مباشرة بعد تخرجهم.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون، في اللقاء الدوري الذي يجمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية، أين تطرق الى هذه النقطة تزامنا واسدائه لتعليمات بترسيم الأستاذة المتعاقدين قبل أيام.

وأكد رئيس الجمهورية أن منصب الطالب الذي يتخرج من المدرسة العليا مصيرهم “معروف”، حيث يتم توظيفهم مباشرة عند تخرجهم.

مضيفا ان هذا الأمر واضح ومضمون، كما أنه لا يعرف من يقوم بمحاولة خلق بلبلة حول هذا الموضوع.

وفي نفس السياق، كشف الرئيس عبد المجيد تبون أنه تم ترسيم حوالي 62000 استاذ.