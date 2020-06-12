الرئيس تبون: رفعنا الحد الأدنى للأجور والطبقات الهشة ستبقى شغلنا الشاغل

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن العلاج النهائي للاقتصاد الجزائري هو التغييرات الهيكلية.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال رفعنا الحد الأدنى للأجور والطبقات الهشة ستبقى شغلنا الشاغل.

واكد الرئيس تبون أن هناك محاولات لإستغلال الثغرات في إجراءات إتخذتها الدولة، كما ان هناك ناس منسجمون تماما مع مساعي إثارة الفوضى الخلاقة.

ومن جهة اخرى قال الرئيس أنه الشروع في الزيادة في اسعار الوقود رفعنا القدرة الشرائية للمواطن، وتأثير هذه الزيادات في البنزين لاتأثر .