الرئيس تبون: “زمن شراء الذمم في الإنتخابات انتهى”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك بعض المنتخبين تم اختيارهم بمنطق العروشية والعائلية تورطوا في قضايا بسبب جهلهم للقانون.

وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، أعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بأن يختار الجزائريون منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءة.

وشدد الرئيس تبون، أن عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى.

وحث رئيس الجمهورية، المواطنين على “المشاركة بقوة” في الانتخابات المحلية “إن أرادوا التغيير”.

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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة له مع ممثلي وسائل الإعلام عن أحد اسباب اقالته من رئاسة الحكومة لسنة 2017.

وحسب ما صرح به الرئيس تبون، فإن قرار إقالته من منصب وزير أول أنذاك يعود لإنشاء المفتشية العامة.

كما أعلن رئيس الجمهورية، في حواره عن مشروع مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية لمراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق: “لدينا غاية نريد الوصول إليها وهي خلق مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية.”

وفي رده على سؤال صحفي بخصوص تواجد هذه المفتشية في الوزارة الأولى سنة 2017، قال الرئيس تبون:”بسببها تمت إقالتي.”