الرئيس تبون: “زمن شراء الذمم في الإنتخابات انتهى”
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك بعض المنتخبين تم اختيارهم بمنطق العروشية والعائلية تورطوا في قضايا بسبب جهلهم للقانون.
وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، أعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بأن يختار الجزائريون منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءة.
وشدد الرئيس تبون، أن عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى.
وحث رئيس الجمهورية، المواطنين على “المشاركة بقوة” في الانتخابات المحلية “إن أرادوا التغيير”.
طالع أيضا: رئيس الجمهورية يكشف عن سبب إقالته من رئاسة الحكومة سنة 2017
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة له مع ممثلي وسائل الإعلام عن أحد اسباب اقالته من رئاسة الحكومة لسنة 2017.
وحسب ما صرح به الرئيس تبون، فإن قرار إقالته من منصب وزير أول أنذاك يعود لإنشاء المفتشية العامة.
كما أعلن رئيس الجمهورية، في حواره عن مشروع مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية لمراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس تبون في هذا السياق: “لدينا غاية نريد الوصول إليها وهي خلق مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية.”
وفي رده على سؤال صحفي بخصوص تواجد هذه المفتشية في الوزارة الأولى سنة 2017، قال الرئيس تبون:”بسببها تمت إقالتي.”
طالع أيضا: رئيس الجمهورية يجري لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية قد تطرق الرئيس تبون من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية.
هذا وسيٌبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.
كما تطرق الرئيس تبون إلى الفريق الوطني الذي أكد ان له كل الدعم. بالرغم من أن هناك من يحاول تحطيمه. كما كشف رئيس الجمهورية عن وجود جهات تحاول أن تمس معنويات الناخب الوطني بلماضي.
وبخصوص الأمن الداخلي قال الرئيس ان هناك عناصر داخلية تسخر مواقع إلكترونية لخلق مشاكل للجزائر.
وفي ذات اللقاء كشف رئيس الجمهورية ان التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين.
كما تم تسخير الإمكانيات للمنتخبين يجب أن يرافقه مراجع قانون الضريبة.
وعن الوضعية الإجتماعية جدد الرئيس تبون مواصلة الدولة سياسة الدعم والتكقل قائلا: التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر وهذه رسالة الشهداء.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp