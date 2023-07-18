الرئيس تبون.. زيارتي إلى الصين تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن زيارته إلى الصين، تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هذه الاتفاقيات تؤطر علاقات تاريخية بين الجزائر والصين.

وأجرى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، محادثات موسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

كما شملت المحادثات بين الرئيسين أعضاء وفدي البلدين. وكان لرئيس الجمهورية لقاء ثنائي على انفراد مع نظيره الصيني. في قصر الشعب ببكين.