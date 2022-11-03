الرئيس تبون: سأهتم شخصيا بالقضية الفلسطينية

في رده على الصحافة، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على متابعة القضية الفلسطينية شخصيا.

كما جاء في تصريحه للصحافة بعد الخروج من اجتماع القمة العربية المنعقدة على مدار يومين “القضية الفلسطينية نتبعها شخصيا”.

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مساء الأربعاء، عن اختتام أشغال القمة في الجزائر.

واختتمت القمة العربية، والتي جرت أشغالها، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة على مدار يومين.

وقد توجت أشغال القمة بالمصادقة على “إعلان الجزائر” الذي تمت تلاوته من طرف المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي.

كما تمت الموافقة على عقد القمة القادمة الـ”32″ بالمملكة العربية السعودية.

و أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القمة العربية شكلت محطة هامة من أجل تعزيز التضامن العربي. كما أشار الرئيس تبون، إلى أن “القرارات الطموحة تدفعنا لمضاعفة الجهود خلال فترة رئاستنا للمجلس”.

في حين، أعرب الرئيس تبون، في الكلمة الختامية، عن “خالص دعمنا لدولة قطر وهي تتأهب لاستضافة كأس العالم”.

كما أشار الرئيس، إلى جهود قطر “لإعطاء صورة مشرفة تليق بعالمنا العربي”.

و ختاما، قدم رئيس الجمهورية شكره، للمشاركين، “لجعل قمة الجزائر قمة لم الشمل وتعزيز التضامن العربي”.