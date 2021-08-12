الرئيس تبون: ستصلنا غدا طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحرائق

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحرائق ستصل غدا الجمعة إلى الجزائر.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون: “أسديت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة لكي نتصل بكل الدول الأوروبية الصديقة لأجل إقتناء طائرات إخماد الحرائق.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية: ” مع الأسف ولا دولة استجابت لطلبنا، لأن الطائرات أنذاك كانت ممركزة في اليونان وتركيا .”

واختتم الرئيس قائلا:”بعد الإنتهاء من حريق اليونان وصلتنا اليوم طائرتين فرنسيتين،وتصلنا أيضا طائرتين إسبانيتين غدا الجمعة، وعلى 3 أيام ستصل طائرة سويسرية للسيطرة على الحرائق، وبالرغم من أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء النيران.