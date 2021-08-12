الرئيس تبون: ستصلنا غدا طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحرائق
بقلم خالد زوبيري
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحرائق ستصل غدا الجمعة إلى الجزائر.
وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون: “أسديت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة لكي نتصل بكل الدول الأوروبية الصديقة لأجل إقتناء طائرات إخماد الحرائق.”
قبل أن يضيف رئيس الجمهورية: ” مع الأسف ولا دولة استجابت لطلبنا، لأن الطائرات أنذاك كانت ممركزة في اليونان وتركيا .”
واختتم الرئيس قائلا:”بعد الإنتهاء من حريق اليونان وصلتنا اليوم طائرتين فرنسيتين،وتصلنا أيضا طائرتين إسبانيتين غدا الجمعة، وعلى 3 أيام ستصل طائرة سويسرية للسيطرة على الحرائق، وبالرغم من أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء النيران.
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