قناة النهار الرئيس تبون : سجلنا توافق وجهات النظر في مختلف المجالات بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 14:49 شارك غرِّد أرسل 59 0 الرئيس تبون : سجلنا توافق وجهات النظر في مختلف المجالات ونشعر بالقرب من دولة البرتغال الصديقة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zsJkQ اقرأ أيضا يوسف..قصة تحدي لطالب دكتوراه كفيف توجت مجهوادته بالنجاح في عدة شهادات قناة النهار 20 ماي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يحل بجدة للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 19 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي بشار: عجز كبير في الإنتاج الفلاحي المحلي والاستنجاد بالإمداد من شمال البلاد قناة النهار 04 ماي ارزقي رمان: " المباراة أمام المغرب ستكون عادية" قناة النهار 09 ماي المسيلة : العثور على الطفل عبد الحفيظ زيتوني في صحة جيدة و تحويله الى عيادة اولاد عدي القبالة قناة النهار 04 ماي وهران / جثـ.ـمان رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز يوارى الثرى قناة النهار 14 ماي مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي "مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل.." بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم قناة النهار 17 ماي