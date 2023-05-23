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الرئيس تبون : سجلنا توافق وجهات النظر في مختلف المجالات

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون : سجلنا توافق وجهات النظر في مختلف المجالات
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الرئيس تبون : سجلنا توافق وجهات النظر في مختلف المجالات ونشعر بالقرب من دولة البرتغال الصديقة.

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