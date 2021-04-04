الرئيس تبون: سحبنا مقترح تعديل الجنسية لتفادي التأويلات وسندافع على أمن الدولة بصفة اخرى

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد أن مقترح تعديل الجنسية تم سحبه لتفادي التأويلات وسوء الفهم.

وخلال لقاءه مع الدوري الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون:”مسار مقترح تعديل الجنسية توقف لسوء التفاهم الذي ربما يؤدي إلى البعيد.”

قبل ان يضيف رئيس الجمهورية:”أعتبرنا أقلية الأقليات لا تدفعنا إلا تقنين شيء لايهم الجزائريين”

وواصل الرئيس تبون:”الجزائر قابلة لازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات”.

وتابع نفس المتحدث:”الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادوا كثيرا من مزدوجي الجنسية.”

واختتم الرئيس قائلا:” هذا المقترح لا أعتبره ذنب، وسندافع على أمن الدولة بصفة اخرى.”