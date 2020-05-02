الرئيس تبون: سنتكفل بمن ضيعوا قوتهم اليومي مثل الحلاقين وأصحاب سيارات الأجرة

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الجمعة رئيس الجمهورية أن الجزائر أن الدولة ستتكفل بمن ضيعوا قوتهم اليومي مثل الحلاقين وأصحاب سيارات الأجرة.

خلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، الخميس، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال “سنخفض الضرائب على الاقتصادين المتضررين من أزمة كورونا”

واشار الرئيس تبون أن فيروس كورونا والحجر الصحي تسبب في تعليق بعض الخدمات خاصة لأصحاب المهن الحرة، ما ادى بتوقف قوتهم اليومي.

وأضاف الرئيس “لقد امرت بإحصاء كافة المتضررين وسنتكفل بمن ضيعوا قوتهم اليومي مثل الحلاقين وأصحاب سيارات الأجرة”،

واكد رئيس الجمهورية أنه سيتم تخفيض الضرائب على الاقتصادين المتضررين من أزمة كورونا كوفيد 19.