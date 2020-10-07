الرئيس تبون: سندعم الشباب ليُصبحوا قوة سياسية واقتصادية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ الدولة الجزائرية ستدعم الشباب ليكونوا قوة سياسية واقتصادية.

وأورد الرئيس تبون، في حوار مع جريدة لوبينيون الفرنسية، مساء الثلاثاء: “إلتزمت بإشراك أكبر عدد من الشباب في الهيئات المنتخبة بما فيها المجلس الشعبي الوطني، والمجالس البلدية، ليكون هناك تمثيل أكثر شبابا للشعب”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “75 بالمائة من الشعب الجزائري تحت سن الـ35، بدأنا في جعل هذا التغيير حقيقة واقعة، فالمؤسسات الناشئة الجزائرية أصبحت واقعا وحقيقة، من أجل خلق جيل جديد من المقاولين، للسماح للشباب بتحرير أنفسهم اقتصاديًا”.

وشدد الرئيس تبون، على ضرورة إدماج متخرجي الجامعات والذين يصل عددهم لـ250 ألف متخرج سنويا، وإعطائهم فرصة لنيل المناصب العليا في البلاد.

مذكرا بأنه كان مرشح الشباب والمجتمع المدني، ورفض أن يكون مرشحا لأي حزب.