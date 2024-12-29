الرئيس تبون: سنرفع القدرة الشرائية بنسبة 53 بالمائة

وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالزيادة من رفع القدرة الشرائية، خلال العهدة الثانية له، بنسبة 53 بالمائة.

وقال رئيس الجمهورية، في خطابه الموجّه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه: “نتوقع ارتفاع مداخيل الجزائر من خلال الزيادة في عجلة الإنتاج”.

ووجه الرئيس، كلامه لأعداء الجزائر بالقول: “توقعوا إنفجار الجزائر لسياستنا في السكن ثم لتضاؤل منسوب السدود فأجابت الجزائر بتثبيت سياسة السكن ومشاريع عملاقة في تحلية مياه البحر”.

وأضاف الرئيس: “من يقول تركنا الجزائر جنة، ليعلم أنه غداة الاستقلال 90 بالمائة من الشعب الجزائري كان أمّيا”.