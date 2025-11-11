الرئيس تبون: سنستقبل  110 طلاب صوماليين للاستفادة من التكوين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية،حسن شيخ محمود، للجزائر، تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي تصريح إعلامي مشترك عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية. رحب رئيس الجمهورية بنظيره الصومالي والوفد المرافق له. مبرزا أن هذه الزيارة التي “تعتبر الثانية من نوعها. تجسد الارادة المشتركة لتعزيز تعاوننا وحرصنا على مد جسور هذا التعاون. وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين”.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه تم خلال المحادثات التطرق إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والزراعة. والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.

فبخصوص التعليم العالي، قال رئيس الجمهورية: “نسجل أننا أنجزنا خطوة لاستغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون.، حيث ستستقبل الجزائر 110 طلاب صوماليين للاستفادة من التكوين، موسم 2026-2027”.مضيفا “نحن بصدد تعزيز هذه الخطوة وتقديم منح أخرى في مجال التكوين المهني والشرطي والدفاع”..