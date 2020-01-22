الرئيس تبون: سنسعى من أجل خلق طبقة سياسية جديدة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّه هدفه من صياغة دستور جديد هو تلبية مطالب الشعب الجزائري، لخلق جمهورية جديدة.

وهذا خلال الندوة التي جمعت الرئيس اليوم الأربعاء مع مدراء وصحفين من القنوات والوسائل الإعلامية الوطنية الخاصة والعمومية.

حيث تابع الرئيس: “أنّ صياغة دستور جديد جاء تلبية لمطالب الشعب الجزائري، الذي عبر على مطالبه دومًا بطريقة لائقة”.

مواصلًا: “ليس الدستور الجديد هو الحل الوحيد ولكن سنعمل تغيير الذهنيات أوساط الشعب والسلطة”.

مضيفًا: “في الأخير سنصل لخلق طبقة سياسية جديدة بعقلية جديدة، لأننا نملك طاقة شبابية كبيرة في البلاد”.

كما وضح الرئيس: “الجامعة في الجزائر تخرج كل سنة 200 ألف متخرج”.