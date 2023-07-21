الرئيس تبون: سنضع مليار ونصف دولار كمساهمة أولى لدخول بنك البريكس

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حوارا مع قناة “CCTV” الصينية. كشف من خلاله سبب رغبة الجزائر في الانضمام إلى تكتل بريكس.

وقال الرئيس تبون “العالم أصبحت فيه تكتلات. واصبح لدى العالم كله ثقة كبيرة في سياسة الصين لأن السياسة ليست لديها خلفيات. انضمام الجزائر الى البريكس افاق جديدة اقتصادية”.

وتابع رئيس الجمهورية “نحن مع الصين منذ سنوات نناضل من اجل عالم أفضل. وتكون فيه أفضل عدالة بالأخص مساعدة الدول الفقيرة. نحن نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب”.

وأضاف الرئيس تبون ” عالم بريكس يساعدنا أكثر. وطلبنا رسميا الانضمام الى بريكس وبنك بريكس. كما راسلنا المديرة رئيسة البرازيل السابقة ان نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس. والمساهمة الأولى للجزائر ستكون بمليار ونصف مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس”.