الرئيس تبون: سنعمل مستقبلا على الرفع من قيمة الدينار الجزائري

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم العمل مستقبلا على الرفع من قيمة الدينار الجزائري.

وأضاف الرئيس تبون في نفس السياق، في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، مشيرا أن ما يحدث اليوم من انخفاض في قيمة الدينار سببه إجراءات نفذت قبل 2019.

وشدد ذات المتحدث، على أن طباعة النقود التي تمت في 2018 هي من أسباب التضخم وانهيار قيمة الدينار حاليا.

وبخصوص موضوع رفع الرواتب، اوضح رئيس الجمهورية، أنه خلال عامي 2026 و2027 ستكون هناك زيادات في الرواتب لتصبح ضِعف ما كانت عليه.

كما افصح الرئيس تبون، بأنه خلال سنة 2026 سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار، مؤكدا على المحافظة على نسبة النمو في الاقتصاد الجزائري.