الرئيس تبون: سنعوّض المتعاملين المتضررين من الحجر بشرط التزامهم النزاهة

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الحرفيون وأصحاب المهن الحرة هم أكثر من تضرروا من الحجر.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال الرئيس أستغرب من شكاوى بعض المؤسسات من تضررها من الحجر.

كما أشار الرئيس تبون أن هناك مؤسسات ومصانع لم تغلق أبوابها خلال الحجر، وسنعوّض المتعاملين المتضررين من الحجر بشرط التزامهم النزاهة.

وصرح الرئيس أن شركات القطاع الخاص مطالبة بإثبات أنها سرّحت نصف موظفيها واستمرت في تسديد أجورهم قبل أن تطالب المساعدات.

وقال الرئيس أمنه من الغير المعقول أن تكون أن تدعي مؤسسات اقتصادية كبيرة في شهرين من الحجر أنها أفلست.

وجدد الرئيس مواصلة صرف منحة 10 ألاف دينار حتى انتهاء الوباء للحرفيين المتضررين.