الرئيس تبون: سنوفر حلولا تقنية وعصرية لمنع الغش بدلا من التشويش على الأنترنت

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة ستوةفر حلولا تقنية وعصرية لمنع الغش بدلا من التشويش على الأنترنت.

وخلال لقاء جمعه مع ممثلي بعض وسئل الإعلام الوطنية اليوم الأحد، قاضاف رئيس الجمهورية: لا يشرفنا كبلد أن نعاني من مشكل الأنترنت.

واردف الرئيس تبون: لن أتسامح مستقبلا مع مشاكل قطع وتذبذب الأنترنت

وقعت مرسوما بتعيين رستم فاضلي محافظا لبنك الجزائر

وكشف رئيس الجمهورية انه وقع مرسوما لتعيين رستم فاضلي محافظا لبنك الجزائر.

جماعات تقُود ثورة مضادة لعرقلة مشروع التغيير في الجزائر

وكشف الرئيس تبون عن وجود جماعات تعمل على عرقلة مشروع التغيير والإصلاح في الجزائر، مضيفا أن هذه الجماعات تقود ثورة مضادة.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن هذه الجماعات التي تقود ثورة مضادة خائفة على مصالحها الشخصية ولا يسعدها التغيير والشفافية في تسيير الشأن العام.